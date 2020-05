Bergamo ricomincia, il sindaco non dimentica: "Grazie in particolare a Palermo"

"Bergamo è stata aiutata in tanti modi e tanto da alcune città del Sud, in particolare da Palermo. Tante forme di solidarietà di cui siamo veramente grati e io sinceramente non ho colto pregiudizi nei nostri confronti". Lo ha detto il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, ospite di Zapping su Radio 1. "Forse -ha continuato- ce la siamo anche un po' tirata. La Lombardia ha tanti primati e vanno riconosciuti, ma questo ha forse costituito le premesse per un sentimento non proprio di simpatia nei nostri confronti. Quando la Lombardia come successo in questi mesi, di fronte a una prova molto ardua, ha rilevato qualche falla, forse qualcuno ha detto 'vedi quelli che facevano tanto i fenomeni'. Ma da qui a dire che ci sia un sentimento anti lombardo credo ce ne passi".

