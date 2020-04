Coronavirus, il sindacato Libersind Confsal dona 600 mascherine all'ospedale Cervello

Il sindacato Libersind Confsal ha deciso di donare una scorta di seicento mascherine all'Unità Operativa di Pediatria dell'Ospedale Cervello. Un gesto di solidarietà per esprimere vicinanza e sostegno a quanti lavorano in prima linea garantendo cure e assistenza sanitaria in questo difficile periodo segnato dall'emergenza Coronavirus. La consegna delle mascherine avverrà martedì mattina 14 aprile, presso il presidio ospedaliero di via Trabucco.

“In questi giorni di isolamento e distanziamento sociale, il Teatro Massimo chiuso e la fervente attività sindacale in video conferenza, il Libersind Confsal vuole fare sentire la propria vicinanza ed il proprio sostegno a quelle categorie meno fortunate e più impegnate nella contingenza pandemica”, dichiara il segretario provinciale Libersind Confsal di Palermo Monica Piazza.

Nei giorni scorsi, in occasione delle festività pasquali, il Libersind Confsal ha voluto rivolgere un pensiero ai più piccoli, regalando alcune uova di Pasqua ai bambini della “Casa del sorriso Onlus” di Monreale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Piccoli gesti a sostegno della comunità, anche per mantenere vive le relazioni umane e per esprimere solidarietà verso chi soffre. I lavoratori del Teatro Massimo di Palermo sono abituati ad esprimere le loro emozioni attraverso l'arte, a contatto con il pubblico e vicino alla gente. Non appena il Governo e l'avvenuto contenimento del contagio lo permetteranno – conclude Piazza -, tutti gli artisti e le maestranze del Teatro saranno pronti a tornare a produrre bellezza, senza la quale il mondo sarebbe smarrito".