Coronavirus, sindacati chiedono incontro con governo Regione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

È partita in mattinata la richiesta di Cgil Cisl e Uil siciliane al presidente della Regione Nello Musumeci, di un «incontro urgente» in tema di coronavirus «al fine di prendere contezza circa i provvedimenti a favore della salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori e delle eventuali misure necessarie». Alfio Mannino, Sebastiano Cappuccio e Claudio Barone, a Palazzo d’Orleans chiedono il coinvolgimento degli assessorati competenti per fare il punto sull’emergenza «anche in considerazione – si legge - delle notizie di stampa che rendono noto il susseguirsi di vertici regionali con conseguenti attivazioni di misure precauzionali».