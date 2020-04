Coronavirus, la nave con gli italiani bloccati in Tunisia arriva a Palermo

Arriverà nella tarda mattinata di oggi al porto di Palermo la nave Atlas di Grandi navi veloci, partita ieri dal porto di Tunisi e con a bordo 92 passeggeri che erano rimasti bloccati nel paese nordafricano a seguito dell'emergenza Covid-19. L'ambasciata italiana a Tunisi ha ringraziato con un tweet Grandi navi veloci, il ministero degli Esteri e "tutte le autorità statali e regionali coinvolte nell'organizzazione di questa nuova operazione di rimpatrio".

La Atlas in questo momento si trova al largo della costa palermitana. Una volta giunta nel capoluogo siciliano saranno i medici dell'Usmaf, braccio operativo del ministero della Salute, a effettuare i controlli sanitari a bordo e a consentire lo sbarco. Tutti i passeggeri dovranno poi osservare 14 giorni di autoisolamento, così come previsto dalle norme per il contrasto al coronavirus. Si tratta del secondo rimpatrio di italiani dalla Tunisia: il 18 aprile la stessa nave di Gnv aveva portato a Palermo una novantina di italiani.