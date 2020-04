Virus, attivo il servizio di Psicologia di Unipa: come chiedere consulenza gratis

Supporto psicologico gratis. E' quanto offre il dipartimento di Scienze psicologiche, pedagogiche, dell’esercizio fisico e della formazione dell'Università durante l’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19, "mettendo a disposizione della cittadinanza la professionalità e le competenze degli psicologi e degli psicoterapeuti che compongono lo staff del servizio".

"Le condizioni restrittive imposte a tutela della salute della cittadinanza, stanno facendo emergere una condizione di disagio e di stress psicologico diffuso caratterizzato da ansia, stress, confusione, rabbia, disturbi del sonno e altre importanti sintomatologie – spiegano dallo staff del Servizio di Psicologia UniPa - I cambiamenti nella vita quotidiana e la radicale modifica delle abitudini, oltre alla paura del contagio dal Covid-19, e la condizione costrittiva di ‘rimanere a casa’ dentro una gestione a volte difficile delle relazioni familiari, possono diventare importanti fattori di rischio per la salute psichica e per il benessere soggettivo. Le rigide disposizioni governative possono, inoltre, essere particolarmente gravose per le famiglie di persone portatrici di particolari condizioni e problemi pregressi alla pandemia quali soggetti con patologie somatiche o problemi psicologici, minori con disturbi dello sviluppo o comportamentali, anziani con particolari fragilità, persone che necessitano di supporto domiciliare, personale sanitario. In queste famiglie, durante questo momento di estremo disagio, i sentimenti di frustrazione, di inadeguatezza, di sconforto, di abbandono rischiano di prendere il sopravvento e il venir meno degli aiuti riservati ai caregiver può alla lunga prosciugare le loro risorse in quanto la gestione del paziente dipende totalmente dal suo familiare, con ricadute importanti sulla salute sia dei caregivers che dei malati stessi".

Per fare fronte a queste difficoltà diffuse, il Servizio di Psicologia UniPa propone tre interventi gratuiti di supporto psicologico: supporto psicologico di gruppo online, supporto psicologico ai caregivers di soggetti affetti da patologie neurologiche e supporto psicologico ai familiari di studenti (scuola primaria e secondaria) con Bes e Dsa (bisogni educativi speciali e disturbi dell'attenzione ndr).

I destinatari potranno accedere direttamente al servizio attraverso una linea dedicata in cui sarà possibile concordare un primo appuntamento o potranno essere indirizzati da tutti i Servizi pubblici che svolgono un intervento di supporto psicologico telefonico.

Contatti e Orari

Il numero telefonico è: 091 238 97788. E’ possibile prenotare un primo appuntamento nei giorni (esclusi i festivi):

Lunedì – martedì – giovedì – venerdì dalle 10 alle 12,30

Lunedì e mercoledì dalle 16 alle 18,30