Virus, blitz delle fiamme gialle in farmacia: sequestrate 700 mascherine non a norma

Oltre settecento mascherine chirurgiche del tipo KN - 95 sono state sequestrate dalla guardia di finanza in una farmacia nella zona del centro (non sono stati resi noti ulteriori dettagli ndr) perchè messe in vendita "in violazione delle norme riportate nel Codice del consumo".

In particolare, le fiamme fialle sono intervenute dopo la segnalazione fatta da un privato cittadino al 117 circa la vendita presso una farmacia cittadina di dispositivi di protezione individuale non a norma. L'intervento dei militari "ha consentito di trovare all’interno della farmacia numerose mascherine chirurgiche provenienti da paese extra-UE, poste in vendita in singole confezioni, tutte prive delle indicazioni in lingua italiana, come previsto dagli articoli 9 e 11 del Codice del Consumo". La legge impone il "divieto di commercio sul territorio nazionale di qualsiasi articolo o confezione di prodotto che non riporti in forme chiaramente visibili e/o leggibili tutte le informazioni destinate ai consumatori, ad esempio produttore, importatore e caratteristiche qualitative del prodotto".

I finanzieri hanno quindi proceduto al sequestro amministrativo di oltre 700 mascherine e a segnalare il titolare della farmacia alla locale Camera di Commercio per l’irrogazione della sanzione amministrativa che ammonta a un massimo di 25.000 euro.