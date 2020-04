Gel igienizzante con "etichette irregolari", scoperto laboratorio all'Uditore: sequestrati 1.800 flaconi

Ancora un sequestro di flaconi contenenti gel igienizzante, ma con etichette prive delle informazioni fondamentali e previste dalla legge, da parte della guardia di finanza. Le fiamme gialle della Tenenza di Carini sono intervenute in un ipermercato del paese, in contrada Serracardillo, e hanno sequestrato cica 200 flaconi (non è stato fornito il nome dell'esercizio commerciale ndr). L'operazione ha dato il via a ulteriori approfondimenti operati dai colleghi del 2° nucleo operativo metropolitano di Palermo che hanno trovato il laboratorio dove era prodotto, nella zona dell'Uditore. Una volta nello stabilimento, hanno sequestrato oltre 1.600 flaconi e circa 3.000 etichette irregolari.

Gli accertamenti rientrano nell’ambito dei controlli "volti a verificare il pieno rispetto delle misure adottate dal Governo per il contenimento dell’epidemia Covid19 e a individuare possibili casi di frode in commercio o di rialzo fraudolento dei prezzi di dispositivi medici per l’emergenza epidemiologica".

Al titolare dell’esercizio commerciale di Carini e a quello dell’azienda manifatturiera è stata contestata la violazione della disciplina nazionale

sulla sicurezza dei prodotti cosmetici, punita con la sanzione amministrativa che può arrivare fino a 25.823 euro.