Scuola, sindacati e partiti di sinistra in piazza contro "classi pollaio" e didattica a distanza

"Basta con la didattica a distanza. La scuola è un'altra cosa. A settembre tutti in classe in sicurezza". E' questo lo slogan della manifestazione organizzata da Cobas Scuola Palermo, Rifondazione comunista e Sinistra Comune, che si terrà sabato.

L'appuntamento è alle 11, a piazza Politeama, dove so riuniranno per dire no alla didattica a distanza a settembre, alle classi pollaio e alle lezioni di 45 minuti, "soluzioni tanto fantasiose quanto distruttive" elaborate dal governo per la ripresa della scuola dopo l'emergenza Coronavirus.