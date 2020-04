Zen, preside e docenti fanno la spesa per le famiglie: "Non si può fare lezione se le tavole sono vuote"

L'istituto comprensivo Giovanni Falcone dello Zen risponde alla crisi socio-economica innescata dall'epidemia di Covid-19 con un meccanismo virtuoso: preside e docenti si autotassano per aiutare quanti non possono fare la spesa. Lo hanno chiamato "Effetto Coronavirus" e sulla pagina Facebook spiegano: "La nostra scuola scende in campo per venire incontro alle famiglie disagiate che vivono nel quartiere promuovendo una raccolta fondi che servirà ad acquistare una spesa solidale. La distribuzione avverrà attraverso un elenco segnalato da enti istituzionali del territorio".

Preside e insegnanti hanno scelto di andare ben oltre la didattica a distanza e sono stati i primi a contribuire. "Stamattina abbiamo dato i primi buoni. Ho pianto - spiega la dirigente Daniela Lo Verde - vedendo le foto dei miei alunni con la spesa. Non potevamo proporre lezioni, raccontare favole con le tavole vuote. La mia idea di scuola è quella di essere una comunità. In questi giorni ho ascoltato mamme disperate. Mai ho toccato con mano così tanta povertà. Anche chi lavorava in nero oggi non ha più nulla. I papà che vendevano frutta o facevano qualche altro piccolo lavoro per sbarcare il lunario ora non possono fare più nulla. A quel punto ci siamo guardati in faccia".

La dirigente e i docenti in prima battuta hanno pensato di organizzarsi portando sacchetti di spesa nelle case ma il divieto di uscire avrebbe reso tutto ciò impossibile. A quel punto è stata la preside ad avere l'idea di fare una raccolta fondi mettendo a disposizione il conto corrente della scuola per poi dare alle famiglie dei voucher da 50 euro da spendere al Centro Olimpo.

Sulla pagina Facebook dell'Istituto, i docenti annunciano che "domani arriveranno 700 uova di Pasqua e 700 colombe. Uno per ogni alunno. Dono di Conad Sicilia. Il dirigente scolastico Daniela Lo Verde si è impegnata a consegnarli a tutti i suoi alunni".