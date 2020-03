Scuole chiuse per il Coronavirus, una maestra: "Anche a distanza i bimbi insegnano a sorridere"

La redazione di PalermoToday ha scelto di raccontare la vita di un'insegnante della scuola primaria cedendole la parola. A descrivere le sue giornate senza cattedra ma davanti a una webcam per colpa del Covid-19 è la maestra Virginia, come lei stessa vuole essere chiamata "perchè non importa vedere la mia faccia e il mio nome sul giornale", di ruolo all'istituto comprensivo Pirandello - Borgo Ulivia.

"Il tempo scorre lento come non accadeva da anni. Se sei una maestra, infatti, le tue giornate sono sempre impegnate. La sveglia suona già alle sei e tu devi correre perché alle 8 i tuoi bambini sono lì ad aspettarti. Dal momento in cui suona la campanella è un susseguirsi di abbracci, di 'maestra non ho potuto fare i compiti', di lacrime da 'voglio la mamma', di sorrisi e di baci, perchè loro sono piccoli e hanno un continuo bisogno di affetto e conferme. Spieghi loro la lezione ma soprattutto cerchi di insegnargli il rispetto delle regole e del prossimo, il rifiuto di ogni sopruso, l'amore per la propria terra e per l'ambiente.

La scuola non è mai soltanto leggere e scrivere, specie se lavori in un quartiere difficile, un quartiere in cui un bambino può venire felice a mostrarti che ha finalmente la matita che aspettava da giorni e un'altra ci tiene a farti sentire che profuma di pulito. È in contesti come questi che ti impegni a formare i cittadini di domani, quelli che non piegheranno la testa e non accetteranno i soprusi. E lo fai ogni giorno, anche a spese delle materie scolastiche. È questo che il maledetto virus ci ha tolto.

La didattica, seppur tra mille difficoltà, va avanti. Adesso si fa a distanza. Prepari la lezione e la carichi sul registro elettronico ma poi non tutti sanno usarlo perchè 'è troppo difficile maè'. E quindi mandi tutto sui social sperando che non finiscano i giga del telefono tra un video divertente e una fake news.

Quello che più ti dà pena è che non sai cosa sta succedendo nella vita dei tuoi bambini; non puoi prendere da loro lo spunto per l'insegnamento quotidiano e le lezioni diventano così fredde e artificiose. Immagini quanto possano essere confusi e spaventati in questo momento ma non puoi inventarti un gioco che allenti la tensione. Finisce che ti manca tutto: i sorrisi, gli abbracci e i baci ma anche l'odore delle matite temperate senza sosta, della colla e del gesso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nelle giornate che scorrono lente ti rendi conto che ciò che più ti manca è la tua vita quotidiana nella sua meravigliosa normalità.

Poi guardi il telefono e trovi foto e video dei tuoi alunni che con i loro sorrisi sdentati ti mostrano il disegno di un arcobaleno e ti dicono che tutto andrà bene e sorridi con loro".