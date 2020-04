Coronavirus, donna va a fare la spesa con un familiare: multata dai vigili

C’era chi stava cercando di raggiungere la casa al mare, chi stava andando al supermercato per la spesa ma in compagnia di un familiare e chi invece ha preferito non accampare scuse o inventare giustificazioni. Sono quattro le persone sanzionate nel corso del weekend dalla polizia municipale di Carini, impegnata come le altre forze dell’ordine con la verifica del rispetto delle disposizioni nazionali e regionali in materia di contrasto alla diffusione del Covid-19.

Una donna di Carini, fanno sapere i vigili, è stata fermata in compagnia di un familiare sulla strada statale 113 mentre stava andando al supermercato, così come un altro automobilista bloccato in zona. Nel corso dello stesso servizio la polizia municipale ha sorpreso un uomo che da Palermo si stava spostando a Villagrazia di Carini per raggiungere la casa di villeggiatura. "Per tutti - spiegano dal Comando municipale - è scattata la sanzione da da 373 euro se pagata entro 5 giorni".

Dall’inizio del periodo di emergenza sanitaria sono state 672 le persone controllate dalla polizia municipale di Carini e 456 le attività commerciali. Trentacinque le sanzioni amministrative erogate e una denuncia all’autorità giudiziaria. “I dati - dice il comandante Venuti - evidenziano che purtroppo non tutti cittadini hanno ben compreso la gravità della situazione. Il tempo delle scuse alle forze dell’ordine è al momento sospeso. Appena tutto sarà finito potremo tornare a giocare a guardia e ladri, ma ora no: è il momento della responsabilità”.

I controlli proseguiranno anche in occasione del ponte del primo maggio per verificare il rispetto dell’ordinanza emanata dal sindaco Giovì Monteleone in relazione al Codice della strada che prescrive il divieto di circolazione, durante quelle giornate, in via Cristoforo Colombo e via Amerigo Vespucci.