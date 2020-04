Sant'Elia sotto shock: morto autista di 57 anni con il Coronavirus

La borgata di Sant'Elia è sotto shock per la morte di un suo "figlio", Franco Pagano, che si è spento a 57 anni per le conseguenze del Coronavirus. Pagano lavorava come autista e badante a Firenze per un imprenditore fiorentino, a sua volta morto 15 giorni fa, sempre a causa del Covid-19. E sarebbe stato proprio il suo datore di lavoro - come si legge su lavocedibagheria.it - ad avergli trasmesso il contagio nelle scorse settimane.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il 57enne - che a lungo aveva lavorato a Termini Imerese come operaio in una ditta dell’indotto della Fiat - si è spento mercoledì pomeriggio nell’ospedale di Firenze dove era ricoverato da alcuni giorni. Pagano, assai conosciuto e ben voluto a Sant'Elia, quasi ogni mese tornava in Sicilia dove vivono la moglie e il figlio.