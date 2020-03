Coronavirus, dallo Zen allo Sperone maxi intervento per la pulizia delle strade

Proseguono le attività congiunte di Protezione Civile, Rap e polizia municipale legate alla prevenzione e al contrasto del contagio relativamente all'emergenza Covid-19.

"Da tre giorni - dicono dal Comune - la Rap ha avviato la sanificazione degli assi stradali principali nei quali vi è anche transito di pedoni. Si è partiti dalle strade del centro e da ieri, sono partiti gli interventi nei diversi quartieri e nelle aree limitrofe e circostanti gli ospedali. Da ieri ad oggi pomeriggio si è intervenuti nella zona di Policlinico e Civico, allo Zen, attorno a Villa Sofia, in viale Croce Rossa e via Libertà, a Brancaccio e Sperone e in queste ore si sta intervenendo a Borgo Nuovo".

"Le attività di sanificazione vengono svolte con prodotti come la candeggina diluita che secondo le informazioni scientifiche attualmente disponibili ha efficacia contro il Covid-19 - fanno sapere dal Comune -. Contemporaneamente all'azione della RAP, tre vetture della Protezione civile sempre supportate dalla Polizia Municipale, sono in strada da ieri con altoparlanti per rivolgere inviti alla popolazione a rimanere a casa e spostarsi solo per necessità urgenti, per lavoro e per motivi di salute, invitando a consultare il sito comunale della protezione civile (protezionecivile.palermo.it) per tutte le informazioni".

Leoluca Orlando, con un video messaggio realizzato da casa ha voluto ringraziare tutti i lavoratori e gli agenti impegnati in queste attività, ed ha sottolineato la necessità che "da parte dei cittadini vi sia la massima collaborazione, innanzitutto restando a casa, tutelando la propria salute e contemporaneamente rendendo più facili gli interventi in strada".