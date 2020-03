VIDEO | Coronavirus, dalla Guadagna a Bonagia: maxi sanificazione delle strade di periferia

Continuano le attività congiunte di informazione e pulizia straordinaria per evitare i contagi da Covid-19. Nella notte intervento della Rap anche in via dell'Orsa Minore, a Borgo Ulivia e a Santa Maria di Gesù. Di giorno Protezione civile, polizia municipale e provinciale in strada con altoparlanti per invitare i cittadini a restare a casa