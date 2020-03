VIDEO | Coronavirus, operai Reset al lavoro per sanificare gli uffici comunali: "Impegno straordinario"

Personale Reset al lavoro per sanificare gli uffici comunali. Già dalla scorsa settimana gli operatori stanno provvedendo alla pulizia straordinaria dei siti di competenza del Comune e sono ancora in azione in base alle richieste che pervengono a seconda dell'apertura o meno al pubblico e alla presenza di personale. La sanificazione avviene con prodotti a base di cloro e alcol e con macchine generatrici di vapore appositamente acquistate dall'azienda comunale e ogni operatore indossa appositi dispositivi di protezione individuali forniti sempre da Reset.

"Un impegno straordinario - ha detto il sindaco Leoluca Orlando - per garantire sicurezza ai lavoratori che non possono svolgere la propria attività da casa e per tutelare i cittadini che devono comunque frequentare gli uffici. L'invito che rivolgo ancora una volta a tutti è quello di non uscire di casa se non strettamente necessario ed utilizzare al massimo i servizi online offerti dal sito internet del Comune".