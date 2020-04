Roy Paci omaggia le vittime del Coronavirus, esibizione davanti alla Questura

Come segno di "vicinanza e di solidarietà alle donne e agli uomini della polizia che ogni giorno dedicano le proprie risorse a tutela della collettività" il trombettista Roy Paci ha suonato il Silenzio in memoria di tutte le vite stroncate da un killer silenzioso e spietato come il Coronavirus. La cerimonia si è svolta in salita Antonio Manganelli e uno schieramento di equipaggi delle Volanti, in posizione di "attenti" e con saluto alla visiera, ha reso onore alle vittime e anche al personale sanitario impegnato nell'epidemia. Dopo il ricordo di quanti hanno perso la vita a causa dell'epidemia, Roy Pacu ha suonato anche il celebre brano di Ludovico Einaudi "La vita è bella".

