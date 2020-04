Virus, viceministro Salute: "Lombardia riparte il 4 maggio? Lavoriamo anche per Palermo"

La richiesta di riaprire le attività produttive dal 4 maggio della Regione Lombardia "non l'ho capita e non so se è stato strumentalizzato ciò che è stato detto ma fondamentalmente è quello a cui stiamo già lavorando. Quando si parla di fase 2, stiamo parlando di questo, stiamo lavorando tutti per garantire una progressiva riapertura. Ho letto delle '4 D', ma quando diciamo che ripartiremo con l'uso di mascherine e dispositivi, con più tamponi e facendo screening con i test sierologici, è la ripartenza auspicata da tutti e a cui stiamo già lavorando. Quindi, non so se definirla una fuga in avanti o semplicemente aver detto quello che il governo sta già programmando, non per una regione, la Lombardia, ma da Trento a Palermo". Così Pierpaolo Sileri, viceministro alla Salute, ospite di 24 Mattino su Radio 2.



Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.