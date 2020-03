Bandiere a mezz'asta e silenzio per le vittime del Covid-19: l'omaggio da Aosta a Palermo

La città ha aderito all'iniziativa dell'Anci per onorare quanti sono morti in Italia per il virus e omaggiare gli operatori sanitari in prima linea. Gesto simbolico ben visibile a Palazzo delle Aquile e Palazzo d'Orleans