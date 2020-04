VIDEO | Virus, riaprono le librerie a Palermo: ingressi scaglionati, poche persone in fila

Si rialzano le saracinesche in attuazione al nuovo dpcm del presidente Conte. I lettori: "Scelta necessaria". I librai: "Beni di prima necessità per viaggiare con la fantasia in casa". Ancora chiusa la Feltrinelli. Non mancano i primi furbetti: "Qualcuno è venuto solo a fotografare la libreria come scusa per l'autocertificazione..."