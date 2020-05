"Fase 2", riapre anche la biblioteca regionale: libri in quarantena dopo l'utilizzo

Lunedì riapre i battenti anche la Biblioteca centrale regionale. Nelle ultime settimane l’assessorato regionale dei Beni culturali si è impegnato nell'adeguamento della struttura alle mutate situazioni dovute all’emergenza in corso, per mettere in sicurezza sia il personale sia gli utenti che vi si recheranno. "Ricominciare e farlo in sicurezza. Questo - spiega il neo assessore Alberto Samonà - è l’impegno con cui da lunedì la Biblioteca torna fruibile. Uno scrigno di saperi e di memoria riapre le sue porte, per permettere agli studiosi di recuperare uno spazio prezioso per la ricerca, la consultazione e lo studio". Ridotto a 70 il numero dei posti disponibili.

Da lunedì, dunque, la Biblioteca centrale della Regione Siciliana riprenderà il suo regolare orario di apertura, anche se vi saranno delle limitazioni dovute a questa fase della pandemia: l’obbligo della mascherina e dei guanti, la riduzione dei posti disponibili, la "quarantena" dei libri dati in lettura o in prestito, che per dieci giorni dovranno essere temporaneamente esclusi dalla lettura. "Arrivare a questa riapertura - sottolinea il direttore della struttura di corso Vittorio Emanuele, Carlo Pastena - non è stata una cosa facile. Ma non era pensabile che, al riavvio di negozi, bar e ristoranti, la biblioteca, centro culturale della città, potesse rimanere chiusa".