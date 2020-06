La biblioteca regionale ci riprova, giovedì la riapertura: serviranno mascherina e guanti

Dopo la falsa partenza delle scorse settimane, con una riapertura durata due giorni e la necessità di eseguire nuovi lavori interni, la biblioteca regionale ci riprova. L'edificio di corso Vittorio Emanuele riapre i cancelli giovedì mattina. Apertura prevista dal lunedì al venerdì alle 8.30 alle 19. L'accesso alla biblioteca è libero fino alla capienza massima di 70 posti. L'accesso alla sala fondi antichi è invece su prenotazione, telefonando al 091/7077646 o inviando un'email a: bcrs.uo2@regione.sicilia.it.

Anche nel caso delle biblioteca, come già accade per altri luoghi al chiuso, sono stati adottati alcuni accorgimenti in chiave anti-Covid.

Prima dell'accesso sarà rilevata, obbligatoriamente, la temperatura corporea da parte del personale, con termometro digitale. Sarà obbligatorio indossare per tutto il tempo della permanenza in biblioteca una mascherina che copra la bocca e il naso. Per la consultazione dei libri della biblioteca, del catalogo a schede o l'uso delle apparecchiature della biblioteca, è obbligatorio l'utilizzo di guanti in lattice o nitrile. Si dovrà rispettare sempre la distanza interpersonale di almeno un metro ed evitare ogni forma di assembramento. All'ingresso e lungo il percorso, sono stati collocati dei dispenser di disinfettante per le mani a uso di tutti gli utenti.

La biblioteca era già stata riaperta, dopo quasi tre mesi di lockdown, lo scorso 25 maggio ma l'attività era ripartita all'insegna delle proteste da parte dei sindacati perchè gli accorgimenti adotatti non erano stati ritenuti adeguati. Il 28 il nuovo stop per "lavori interni", come recita uno scarno avviso sul sito della biblioteca. Adesso il secondo tentativo.