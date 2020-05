Maria Eleonora, via il direttore sanitario: un risk manager per ripartire dopo il focolaio

Un risk manager al Maria Eleonora Hospital per colmare il vuoto lasciato dall’ormai ex direttore sanitario. La scorsa settimana il dirigente generale del Dipartimento della pianificazione strategica dell’assessorato regionale alla Salute, Mario La Rocca, ha firmato un decreto disponendo la revoca dell’incarico di Aldo Panci quale direttore sanitario e amministratore delegato della struttura sanitaria convenzionata in cui è scoppiato ad aprile un focolaio di Covid-19. Al suo posto, sino a quando non verrà scelto il successore, ci sarà il risk manager Tommaso Mannone (foto allegata), arrivato dall’azienda ospedaliera Villa Sofia-Cervello.

Il compito di Mannone sarà quello di affiancare i vertici della struttura per garantire riorganizzazione e ripartenza della clinica privata oggetto di verifiche incrociate nella fase clou dell’epidemia. I casi di contagio registrati all’intento di Villa Maria Eleonora infatti sono stati almeno 35 tra medici, infermieri e pazienti. Una brutta "gatta da pelare" sotto il profilo sanitario che ha reso necessari il trasferimento degli ultimi degenti e un’operazione di sanificazione totale avviata il 16 aprile scorso, in accordo con l’Asp e la Protezione civile regionale. Il focolaio scoppiato nella clinica di viale Regione è finito anche al centro di un fascicolo contro ignoti aperto dalla Procura che ha aperto un'indagine conoscitiva sulla scorta di un’informativa dei Nas.