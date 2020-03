VIDEO | Coronavirus, il diktat di Orlando: "Restate a casa, è un ordine"

"Vi ho pregato, vi ho supplicato. Ora basta. E' un ordine per evitare il collasso del sistema sanitario". A dirlo è il sindaco Leoluca Orlando in un video su Facebook. "Non vanificate lo sforzo che tutto il Paese sta facendo per impedire una catastrofe dalle conseguenze incalcolabili"