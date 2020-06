Coronavirus, Rt ancora sotto l'1 in tutta Italia: la Sicilia peggiora leggermente

Notizie buone per l'Italia e discrete in Sicilia sono arrivate dal nuovo report settimanale di monitoraggio Covid-19, con i dati del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità relativi al periodo 1-7 giugno. "Verosimilmente - si legge sul sito del dicastero retto da Roberto Speranza - molti dei casi notificati in questa settimana hanno contratto l’infezione 2-3 settimane prima, ovvero tra la prima e la seconda fase di riapertura (tra l’11 e il 25 maggio 2020)". Con la ripresa dei confini regionali e la riapertuta di quelli nazionali per chi viene da un Paese dell'Unione Europea, sotto osservazione resta soprattutto l'indice di contagio Rt, che resta sotto la soglia critica dell'1 in tutta la Penisola. Se quasi tutte le regioni migliorano rispetto alla settimana precedente in alcuni territori come la Sicilia c'è stato però un leggero peggioramento.

Indice Rt in Italia*: Puglia: 0.94 (0.78); Lazio: 0.93 (0.75); Lombardia: 0.9 (0.91); PA Bolzano: 0.84 (0.86); Marche: 0.76 (0.86); Abruzzo: 0.7 (0.76); Toscana: 0.68 (0.72); Friuli Venezia Giulia: 0.67 (0.76); PA Trento: 0.65 (0.86); Sicilia: 0.59 (0.55); Veneto: 0.59 (0.61); Emilia Romagna: 0.55 (0.58); Piemonte: 0.54 (0.58); Liguria: 0.53 (0.48); Valle d'Aosta: 0.49 (0.47); Molise: 0.48 (0.59); Umbria: 0.3 (0.65); Campania: 0.28 (0.58); Sardegna: 0.1 (0.14); Calabria: 0.09 (0.37); Basilicata: 0 (0).

(*tra parentesi il dato della settimana precedente)

"Complessivamente il quadro generale della trasmissione e dell’impatto dell’infezione da SARS-CoV-2 in Italia rimane a bassa criticità - si legge ancora sul sito del Ministero della Salute - . Si osserva una generale diminuzione nel numero di casi ed una assenza di segnali di sovraccarico dei servizi assistenziali. Persistono, in alcune realtà regionali, un numero di nuovi casi segnalati ogni settimana elevati seppur in diminuzione. Questo deve invitare alla cautela in quanto denota che in alcune parti del Paese la circolazione di SARS-CoV-2 è ancora rilevante. È essenziale mantenere elevata l’attenzione e continuare a rafforzare le attività di testing-tracing-tracking in modo da identificare precocemente tutti i potenziali focolai di trasmissione e continuare a controllare l’epidemia. È anche fondamentale mantenere elevata la consapevolezza della popolazione generale sulla fluidità della situazione epidemiologica e ull’importanza di continuare a rispettare in modo rigoroso tutte le misure necessarie a ridurre il rischio di trasmissione quali l’igiene individuale e il distanziamento fisico".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La scheda della Sicilia