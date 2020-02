Coronavirus, nuove regole in chiesa contro il contagio: stop al segno della pace

Stop al segno della pace in chiesa: la stretta di mano va sostituita con un inchino. L'emergenza Coronavirus cambia anche il rito ecclesiale. In via del tutto precauzionale e cautelativa, in linea con le disposizioni emanate dalla Conferenza episcopale siciliana, l'Arcidiocesi di Palermo ha deciso di stilare una sorta di vademecum per i parroci, gli amministratori parrocchiali e i rettori delle chiese non parrocchiali, comprese le cappelle degli istituti religiosi aperte ai fedeli.

Ecco le altre regole da seguire per evitare il diffondersi del contagio da Covid-19: la Comunione sia distribuita sulla mano dei fedeli e non direttamente in bocca; venga rimossa l’acqua lustrale dalle acquasantiere delle chiese.

"Volendo, poi, rivolgere maggiore riguardo e attenzione alle persone anziane e/o ammalate, che più di altre potrebbero contrarre l’infezione, si invitano - si legge nella nota diffusa dall'Arcidiocesi - i presbiteri, i diaconi e i ministri straordinari della Comunione a limitare le visite ai soli casi di vera necessità pastorale". Per evitare inutili e fuorvianti allarmismi, l'Arcidiocesi esorta i fedeli a tenersi informati esclusivamente attraverso i canali istituzionali delle autorità competenti: "La Curia si premurerà di fornire tempestivamente eventuali ulteriori indicazioni".