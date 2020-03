Coronavirus, la Rap non dorme: via al lavaggio straordinario delle strade nella notte

Nella notte la Rap di Palermo ha avviato la sanificazione delle strade cittadine. Le squadre sono entrate in azione intorno a mezzanotte. Si è cominciato dalle vie del centro, come ha spiegato il Comune, e ogni notte verranno puliti altri assi viari in diverse zone della città. In questi giorni verrà effettuata - oltre al lavaggio straordinario delle strade - anche una disinfezione accanto ai contenitori dei rifiuti presenti in città.

In questo modo la Rap risponde all'emergenza Coronavirus. Le misure straordinarie di pulizia e sanificazione erano state annunciate dalle scorse ore dal direttore generale Roberto Li Causi: "Tutte queste azioni a tutela della salute dei lavoratori Rap e dei cittadini di Palermo - aveva detto - si stanno ponendo in stretto collegamento e sinergia con l’Amministrazione comunale al fine di ridurre al minimo il disagio ai cittadini. Stiamo cercando di limitare al minimo eventuali difficoltà interne ed emergenze varie legate a questo momento di preoccupazione collettiva che, ovviamente, deve essere contenuta con il giusto rigore per consentire, in tutti i modi, di arginare la diffusione del virus tra i palermitani. In questa direzione noi faremo la nostra parte ma chiediamo ai cittadini di rispettare e di evitare al massimo eventuali conferimenti anomali di rifiuti anche fuori dall’orario previsto dal regolamento comunale (17-22), con la totale esclusione della domenica. Si invitano tutti i palermitani di fare al meglio la raccolta differenziata per ridurre al minimo i conferimenti di indifferenziato".