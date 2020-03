Coronavirus, Rap in prima linea: 700 mezzi disinfettati e strade sanificate

Mezzi disinfettati e strade sanificate. Azioni che si affiancano alle normali attività di raccolta rifiuti. Procede cosi il lavoro della Rap in una città alle prese con l'emergenza Coronavirus.

In particolare sono in corso già da stamani le attività di sanificazione dei mezzi aziendali dislocati presso gli autoparchi e le sedi distaccate. Oltre 700 i mezzi sono che saranno disinfettati e igienizzati. Stamattina si è intervenuti su quelli che si trovano nell'autoparco di Partanna, domani sarà la volta dei mezzi presenti presso le sedi Bellolampo, Campisi, Cappuccini, Mozart, Castellotti, Langer. Domenica si interverrà sui mezzi allocati presso l'autoparco di Brancaccio.

"La sanificazione dei mezzi – dice il direttore generale della Rap Roberto Li Causi - sarà ripetuta periodicamente nei termini previsti, a tutela della sicurezza e salute dei lavoratori che oggi sono in campo a svolgere un servizio pubblico essenziale particolarmente importante soprattutto in un momento molto delicato come quello odierno. Oltre alla sanificazione dei mezzi, come già preannunciato nei giorni scorsi – continua Li Causi – si sta intervenendo, con un notevole sforzo aziendale, con la sanificazione dei cassonetti e delle zone antistanti nonché con la igienizzazione del territorio comunale”.

I servizi di pulizia straordinaria e di sanificazione interessano anche le sedi aziendali e gli autoparchi, le strutture dell’impianto di Bellolampo. "Le attività a tutela della salute pubblica - precisano dall'azienda - saranno nuovamente ripetute con continuità per garantire il giusto livello di pulizia e disinfezione dei luoghi di lavoro".

Già ieri sera sono stati avviati gli interventi di igenizzazione delle strade. Le squadre sono intervenute in via Roma, piazza Sturzo, Politeama, Teatro Massimo, corso Vittorio Emanuele, via Cavour. Stanotte, d’intesa con la Giunta municipale, si interverrà nella zona

adiacente il Policlinico e il Civico e, successivamente, sarà data priorità agli interventi da effettuare nelle aree limitrofe di tutti

gli ospedali cittadini.

"Tutte le attività intraprese da Rap sono state concertate con l'amministrazione comunale - spiega il presidente della Rap – tra l’altro in data odierna si è tenuta in azienda una riunione operativa, alla presenza dell'assessore Sergio Marino, del dirigente dell’ufficio Ambiente Francesco Fiorino del consigliere di Rap Alessandra Maniscalco e del direttore generale di Rap e sono state affrontate tutte le problematiche inerenti la organizzazione del servizio di igiene ambientale nel territorio tese alla salvaguardia della salute dei cittadini e dei lavoratori tutti”.