Coronavirus e solidarietà, distribuiti 500 chili di alimenti per "La spesa con il cuore"

Dopo solo una settimana dall’avvio del progetto La spesa con il cuore – Lo sport fa bene, sono già stati distribuiti circa 500 chili di generi alimentari, oltre a carne, uova, patate, frutta, latte e uova di Pasqua per i più piccoli soddisfacendo complessivamente circa 4.500 persone.

L’iniziativa, nata per aiutare i più bisognosi, è stata realizzata dalle associazioni di volontariato aderenti all’Anpas, le associazioni sportive cittadine e la protezione civile del Comune e si è concretizzata tramite due azioni: comprando beni di prima necessità e lasciandoli in un apposito carrello per la spesa presso i supermercati aderenti o partecipando attivamente come volontari con l’Anpas.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"La solidarietà, tratto distintivo che lega tutti gli atleti in tutti gli sport e a tutte le latitudini - dicono i promotori - ha preso forma e continua in questi giorni, di concerto con la protezione civile integrando le iniziative dirette degli enti pubblici e altre associazioni come Caritas o Croce Rossa".