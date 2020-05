Coronavirus, si allontana la data del "contagio zero": le nuove stime per la Sicilia

L'Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane, coordinato da Walter Ricciardi e dal dottore Alessandro Solipaca, ha rivisto le stime sulle date di azzeramento dei contagi da Covid-19 in Sicilia e le altre regioni di Italia. Le proiezioni tengono conto dei provvedimenti presi da Governo e Regioni fino al 15 maggio, pertanto, avvertono gli esperti, "non permettono di prevedere gli effetti sui nuovi contagi dovuti alla fine del lockdown". Si tratta dunque di previsioni da prendere con molta cautela anche perché - come temono molti virologi ed epidemiologi - con la riapertura delle attività commerciali i casi di Covid anziché diminuire potrebbero tornare a crescere.

Del resto, avverte il dottor Solipaca, in 11 Regioni italiane (Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana e Veneto) i nuovi contagi sono ancora a due cifre "e il rischio di una ripresa dell’epidemia non è trascurabile".

Le date del contagio zero regione per regione

Rispetto alle stime diffuse lo scorso 20 aprile, per molte regioni la data del contagio zero si allontana. La Sicilia dovrebbe uscire dall'epidemia il 6 giugno, quindi tra 17 giorni. In particolare, si legge nella nota dell'Osservatorio,"la situazione in Lombardia merita ancora particolare attenzione perché la diminuzione dei contagi procede con estrema lentezza, tanto che secondo le nostre proiezioni dovrà aspettare almeno la metà di agosto per azzerare i contagi".

Va meglio in altre aree del Paese, dove "i contagi sono ormai prossimi all’azzeramento che dovrebbe avvenire a partire dalla terza settimana di maggio". Altre Regioni "sono in una fase leggermente più arretrata, ma potrebbero uscire dall’epidemia a partire dalla prima settimana di giugno, mentre “altre cinque Regioni dovrebbero vedere azzerare i contagi tra la metà e la fine di giugno".

Fonte: Today.it

