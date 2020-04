Coronavirus, zona piazza Olivella: i pub sono chiusi e i cassonetti dicono addio

Nelle vie della movida palermitana, in particolare nelle vie Spinuzza, Monteleone e piazzetta Lanza, è stata rimodulata la distribuzione dei cassonetti "in quanto - spiegano dagli uffici Rap - risultavano in soprannumero rispetto ai conferimenti attuali in virtù della chiusura momentanea, causa Coronavirus, dei locali che si trovano in quelle strade. L’iniziativa è partita anche su input dei residenti in quanto ogni postazione si era trasformata in una discarica".

Nelle tre vie si è passati in totale da un numero di 43 cassonetti a 15 cassonetti. Le postazioni sono state così rimodulate: in via Spinuzza, 7 cassonetti contro 25; in via Monteleone, 5 contro 7 cassonetti. A piazzetta Lanza rimasti 5 contro 11 contenitori.

“In questo momento particolare - dichiara il presidente della Rap Giuseppe Norata - dove la salute e l’igiene pubblica devono essere più attenzionate, ho condiviso quanto segnalato dagli utenti della zona che anche in questo momento cercano di collaborare con alto senso di responsabilità”.