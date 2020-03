Coronavirus, psicosi tra i netturbini della Rap e la differenziata resta per strada

La preoccupazione che si è diffusa tra i dipendenti della Rap a causa del Coronavirus ha rallentato la raccolta dei rifiuti. Soprattutto il ritiro della differenziata. E così in diverse parti della città, i cittadini si sono ritrovati sotto casa cumuli d'immondizia. Le operazioni di recupero dell'arretrato sono in corsa e la Rap conta di ritornare alla normalità entro domani.

Le defezioni - ha riferito l'azienda - si sono registrate per le preoccupazioni dei netturbini, che hanno chiesto più mascherine e interventi di sanificazione dei locali di lavoro. I dirigenti hanno provveduto e la protesta è rientrata. Restano però alcune zone dove l'immondizia non è stata ancora rimossa: via Cluverio e altre strade attorno al Tribunale, Libertà bassa (via Rutelli e via Marchese di Villabianca), via Emerico Amari.

"In queste strade - ha promesso la Rap - recupereremo l'arretrato oggi pomeriggio. Stamattina gli operai sono stati al lavoro in via Cataldo Parisio e via Scobar. Le difficoltà sono legate al fatto che c'è un calendario di raccolta suddiviso per frazioni che va rispettato".