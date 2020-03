Coronavirus, la Cassa edile vara misure straordinarie: anticipato il pagamento delle ferie

La Cassa edile di Palermo vara provvedimenti straordinari in favore di imprese e operai edili iscritti per fronteggiare l'emergenza Coronavirus, "che anche nel settore delle costruzioni sta già facendo sentire i suoi effetti negativi". Lo riferisce il presidente della Cepima Giuseppe Puccio in una nota.

"Il comitato di gestione dell'ente bilaterale di via Borremans sta lavorando anche alla donazione di un ventilatore polmonare a uno degli ospedali palermitani in prima linea nella lotta alla pandemia da Covid-19. In queste ore si sta provvedendo infatti a perfezionare l'acquisto dell'apparecchiatura medicale e ad individuare a quale struttura sanitaria destinarla".

Per quanto riguarda gli operai, "la Cassa edile di Palermo ha deciso di anticipare, a richiesta degli interessati aventi diritti, il pagamento delle ferie alle aziende che solitamente viene erogato a luglio. Una manovra straordinaria che fa il paio con la straordinarietà del momento vissuto dal Paese e che consente agli operai di usufruire adesso di un contributo che altrimenti spetterebbe a luglio".

Per le imprese, invece, "la Cassa edile sta varando un piano straordinario di liquidità per le aziende regolari nella contribuzione. Stiamo mettendo a punto una manovra economica condivisa all'unanimità dall'intero comitato di gestione per quantificare la cifra da destinare a sostegno delle aziende di costruzioni. I provvedimenti - conclude Puccio - saranno definiti nei dettagli e resi operativi fra qualche giorno e la Cassa edile ne darà puntuale comunicazione".

