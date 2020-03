VIDEO | Effetto Coronavirus, protesta dei detenuti: tensione al carcere dei Pagliarelli

L’onda lunga del Coronavirus arriva nelle carceri italiane e si trasforma in protesta, quando non in aperta rivolta come nel caso di Modena. Situazione pesante, ma al momento sotto controllo al carcere Pagliarelli, dove i detenuti hanno appreso della protesta nel resto della nazione solo quando erano già dentro le celle. Circa 300 detenuti hanno battuto oggetti di metallo sulle sbarre, qualcuno ha dato fuoco a pezzi di stoffa o cuscini.

Le misure sui colloqui previste dal dpcm anti-coronavirus (vanno usate modalità telefoniche o video) sono state la scintilla che ha fatto scatenare le proteste. I carcerati chiedono "indulto o amnistia" per tutelare la loro salute. Caos in viale Regione davanti alla struttura, dove si sono riuniti centinaia di parenti. La direttrice Francesca Vazzana sta cercando di dialogare con i detenuti per riportare la calma.

"La situazione al momento è sotto controllo - dice all'Ansa la direttrice del carcere -. I detenuti stanno protestando e noi stiamo cercando di dialogare con loro. Certo le preoccupazioni sono comprensibili, anche noi siamo preoccupati. In un carcere che ospita 1400 detenuti la gestione dell'emergenza, anche perchè in una cella spesso sono in quattro e non si riesce a mantenere le distanze previste".