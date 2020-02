Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.

Il tuo browser non può riprodurre il video.

VIDEO | Via Stabile, turisti via dall'hotel che ospitava donna col coronavirus: "Ci spostano in un altro albergo"

La bergamasca alloggiava al Mercure, a due passi da via Roma. Comitiva comasca intercettata all'esterno della struttura da PalermoToday: "Siamo appena arrivati dalla Lombardia, in aeroporto ci hanno controllato per capire se avevamo la febbre"