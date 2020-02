Coronavirus, 29 turisti bergamaschi in isolamento in albergo

Sono in isolamento nelle loro stanze dell'albergo nel centro di Palermo i 29 turisti bergamaschi arrivati in città cinque giorni fa insieme alla donna risultata positiva al Coronavirus. Negativo invece il test effettuato sul marito. A gestire l'isolamento, previsto nelle procedure disposte dall'Assessorato regionale alla Sanità, è lo stesso personale dell'albergo - si tratta del Mercure Hotel di via Mariano Stabile - che è comunque regolarmente aperto al pubblico. In isolamento anche il personale della struttura, una ventina circa, che è entrato in contatto con la donna.

"L'Istituto superiore di sanità - si legge in una nota - ha chiarito che non serve mettere in quarantena l'intero albergo, ma solo coloro per cui ci fosse certezza che abbiano avuto contatto con la persona contagiata. L'albergo ha bloccato gli ingressi, ma non può impedire di uscire ad alcuno che non abbia provvedimenti restrittivi da parte di autorità".