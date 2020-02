Coronavirus, primo caso a Palermo: turista di Bergamo è positiva

"Abbiamo un sospetto caso positivo che è risultato tale dall'esame del tampone faringe". Arriva dal governatore siciliano Nello Musumeci la certezza sul primo caso di Coronavirus a Palermo. "Si tratta di una donna di origine bergamasca, presente in Sicilia assieme ad una comitiva turistica, arrivata a Palermo prima dell'inizio della emergenza in Lombardia - dice -. La procedura prevista dalle linee guida regionali, in conformità a quelle nazionali, ha consentito di determinare le seguenti azioni: è stato allertato il 118 e confinata la persona assieme al marito; quindi ripetuto due volte l'esame di laboratorio e, in conseguenza del risultato, sono stati confinati tutti coloro che hanno avuto contatti ravvicinati con la coppia, ai quali è stato nella notte prelevato un campione salivare mediante tampone faringeo".

La donna (quarantenne) - che soggiornava in un albergo del centro città - adesso si trova in isolamento all'ospedale Cervello. Questo è il primo caso di coronavirus non solo a Palermo ma in tutto il Sud Italia. E' stata disposta la quarantena per il gruppo di amici della donna e per le persone che sono state a stretto contatto con i turisti.

"Abbiamo immediatamente informato la task force nazionale e l'Istituto Superiore di Sanità per concordare le procedure da adottare - ha detto Musumeci -. Siamo impegnati dalla notte a mettere in atto le procedure previste, che sono state immediatamente eseguite grazie al lavoro di questi giorni". Musumeci ha confermato di essere in stretto contatto dalla notte col sindaco Orlando e con il prefetto De Miro.

"Il campione esaminato al Policlinico di Palermo - ha proseguito il governatore siciliano - verrà immediatamente inviato allo Spallanzani per ulteriori verifiche. La signora, che è stata posta in isolamento al reparto di malattie infettive dell'Ospedale Cervello, è pienamente cosciente e mi è stato riferito che non presenta particolari condizioni di malessere. Ringrazio tutti gli operatori perché la macchina sanitaria regionale si è mossa con prontezza ed ha dimostrato di essere pienamente allertata. Al termine degli accertamenti daremo tutte le informazioni necessarie. Al momento restano ferme tutte le disposizioni già impartite: comunicare immediatamente la presenza nell'Isola alle autorità sanitarie per quanti provengano dalle cosiddette "Zone gialle" e richiedere l'intervento medico nel caso di sintomatologia influenzale, chiamando il numero unico a dell'emergenza e il proprio medico di famiglia".