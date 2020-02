VIDEO | Primo caso di Coronavirus a Palermo, Orlando: "Su chiusura scuole e uffici decide Roma"

Il sindaco ha incontrato la stampa all'esterno della Prefettura per dare indicazioni sulle condizioni di salute della donna bergamasca risultata positiva ai test per il Covid-19 e ricoverata al Cervello. "Venuta in Sicilia quando non era scattata l'emergenza del controllo voli da Milano-Bergamo. Si attende esito definitivo dallo Spallanzani"