Primo caso di Coronavirus ad Altofonte, il sindaco: "Era in isolamento da tre settimane"

Il Coronavirus arriva anche ad Altofonte, ad annunciare il primo caso nel comune alle porte di Palermo è il sindaco Angela De Luca. "Purtroppo - scrive sulla sua pagina Facebook De Luca - devo comunicarvi prontamente, prima che diventi gossip di paese, che anche ad Altofonte abbiamo il primo caso di coronavirus. Il cittadino in questione - precisa il sindaco - era già in quarantena da giorno 15 marzo, perché proveniente da altra località e quindi non ha avuto modo di avere contatti con la popolazione locale. L’ho appena sentito, per fortuna sta bene, e stanno bene anche i familiari in attesa del primo tampone". Poi conclude: “Questo ci fa capire che da oggi dobbiamo ancora di più restare a casa e quando siamo costretti ad uscire, prendere tutte le precauzioni possibili. La situazione è molta seria, e forse qualcuno non l’ha ancora capito".



Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.