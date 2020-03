Coronavirus: doppia denuncia per un posteggiatore abusivo con il reddito di cittadinanza

Doppia denuncia, nello stesso giorno, per un posteggiatore abusivo. Per di più con il reddito di cittadinanza. Malgrado il Coronavirus, l’uomo - G.N. di 59 anni - "spadroneggiava" in largo Crisafulli-Marcellini, in zona Calatafimi.

E così gli agenti del nucleo vigilanza trasporto pubblico della polizia municipale lo hanno individuato e segnalato all’autorità giudiziaria perché non osservava le misure di prevenzione al contagio del Covid-19.

Inoltre da accertamenti è emerso che l’uomo è beneficiario del reddito di cittadinanza, per questa ragione è stato segnalato all’Inps. Nel primo pomeriggio il posteggiatore si è presentato presso il comando di via Dogali senza una motivazione improrogabile e urgente tale da giustificare il suo spostamento: pertanto è stato nuovamente deferito all'autorità giudiziaria ai sensi dell’articolo 650 codice penale.