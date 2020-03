Coronavirus, positiva anche la moglie del carabiniere ricoverato al Civico

Positiva al Coronavirus carabiniere anche la moglie del carabiniere ricoverato da ieri al Civico. Salgono così a tre i palermitani contagiati, dopo il camionista (trasferito all'ospedale di Caltagirone) e la donna in cura al Cervello. Sei in totale i casi registrati finora dalla Protezione civile in provincia.

La coppia era rientrata lo scorso 25 febbraio da una vacanza in Trentino con un aereo proveniente da Verona. La donna - già in quarantena a casa - è stata sottoposta al tampone, che ha confermato il contagio da Covid-19.

Un gruppo di militari che potevano essere entrati in contatto con il marito, nonostante fosse subito andato in isolamento volontario, sono anch'essi andati in quarantena. Stessa cosa verrà fatta adesso con le persone che hanno frequentato la moglie, in servizio al Palazzo di Giustizia in un ufficio amministrativo. I controlli saranno eseguiti anche sui suoi colleghi di stanza.

Questo il quadro riepilogativo della situazione in Sicilia, aggiornato alle ore 12 di oggi, così come comunicato dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale. Dall'inizio dei controlli, i laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania) hanno effettuato 791 tamponi, di cui 729 negativi e 9 in attesa dei risultati. Al momento, quindi, sono stati trasmessi all'Istituto superiore di sanità 53 campioni, di cui sette già validati da Roma (tre a Palermo e quattro a Catania). Risultano ricoverati 18 pazienti (6 a Palermo, 5 a Catania, 2 a Messina, 1 a Caltanissetta, 3 ad Agrigento e 1 a Enna) di cui nessuno in regime di terapia intensiva, mentre 35 sono in isolamento domiciliare.