Coronavirus, la polizia piomba nel mercato di Ballarò: "Attività commerciali non in regola"

La polizia e i vigili piombano nel mercato di Ballarò dove era stata segnalata la presenza di attività commerciali non in regola rispetto al Decreto Conte sul Coronavirus. Il blitz è stato commentato da Igor Gelarda, capogruppo della Lega a Palazzo delle Aquile: "Un sentito ringraziamento agli uomini della polizia di Stato e della Municipale, da parte della Lega, ma crediamo da parte di tutti cittadini palermitani, per l'intervento degli uomini in divisa che questa mattina hanno operato all'interno del mercato di Ballarò.

"Anche la Lega - ha detto Gelarda - aveva più volte chiesto maggiori controlli. Anche coloro che lavorano e operano a Ballarò devono comprendere che in questo momento un controllo del contagio passa anche dal loro senso di responsabilità, cosa che in molti hanno già compreso. Non tutti purtroppo e per questo si è reso necessario l'intervento delle forze dell'ordine".

Gelarda conclude: "Quando la pandemia sarà risolta bisognerà ripensare a un mercato di Ballarò che non perda le sue caratteristiche storiche specifiche. Ma che venga concretamente aiutato a rinascere, a essere riqualificaro. Per diventare una eccellenza nell'alveo della legalità e del sostegno ai mercatari e a coloro che vivono in quella zona. E non come è stato fatto fino ad oggi solo con inutili parole, considerato lo stato di degrado in cui oggi oggettivamente vive oggi il mercato".

