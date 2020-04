Virus, la polizia dalla parte dei più piccoli: regalati cibo e giochi a 23 case famiglia

Non solo controlli e multe ma anche un aiuto concreto ai meno fortunati. La polizia si è mobilitata in queste settimane per aiutare i più bisognosi, messi in difficoltà dalla pandemia.

Il personale del reparto Mobile di Palermo ha avvertito il bisogno di avviare una raccolta fondi, su base volontaria, da devolvere alle case famiglia della provincia. E' stata così raccolta una somma elevata per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità e uova di Pasqua. Inoltre sono stati donati numerosi giocattoli, articoli di cancelleria, personal computer per i più piccoli. I prodotti acquistati sono stati consegnati a 23 case famiglia.

I poliziotti delle Volanti dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico hanno invece acquistato un quantitativo di mascherine chirurgiche che ieri hanno donato al personale sanitario dell'ospedale dei bambini.

