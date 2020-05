Virus, a Petralia Soprana iniziata la distribuzione delle mascherine ai cittadini

Al via la distribuzione di mascherine per tutti i cittadini di Petralia Soprana. La Protezione civile comunale consegnerà per ogni nucleo familiare, a domicilio, il numero di mascherine necessario per garantire a ogni residente nel comune di Petralia Soprana il dispositivo di protezione.

Le mascherine che saranno distribuite sono state fornite dalla Protezione Civile Regionale. Il sindaco Pietro Macaluso di concerto con tutta l’amministrazione comunale hanno deciso di distribuirle a tutti i cittadini e al personale esposto. “Consegnare a ogni concittadino una mascherina chirurgica – affermano gli amministratori - è un segnale di vicinanza e un invito ad essere sempre in guardia perché Covid-19 è sempre in agguato. Speriamo che Petralia Soprana continui a rimanere indenne".