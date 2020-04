Coronavirus, Petralia Soprana: ok alla consegna dei buoni spesa per i bisognosi

Avviata la procedura per l’acquisizione delle domande finalizzate al riconoscimento di buoni spesa. Sul sito del comune è reperibile la modulistica che è anche in distribuzione all’ingresso del palazzo comunale. I buoni spesa dovranno essere utilizzati per acquisto di generi alimentari e di prima necessità e sono indirizzati in favore dei nuclei familiari e delle persone in condizioni di bisogno in conseguenza degli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19.

Per accedere al beneficio bisogna rispettare determinate condizioni sociali. Gli uffici dei servizi sociali daranno risposte entro le 48 ore successive alla presentazione della domanda e ai percettori il buono sarà consegnato presso il proprio domicilio dalla protezione civile.

I buoni potranno essere spesi negli esercizi commerciali aderenti alla iniziativa il cui elenco è reperibile sul sito del Comune. Parallelamente a questa attività c’è anche quella che il Comune sta mettendo in atto in collaborazione con le Caritas Parrocchiali. Tramite quest’ultime saranno distribuiti i beni donati dai cittadini al Comune. Anche in questo caso il referente oltre al sindaco Pietro Macaluso è l’assistente sociale Laura Sabatino. Mentre i referenti della Caritas presso le parrocchie sono: al centro storico il parroco Don Calogero, a SS. Trinità Sabbina Gulino, a San Giovanni Carmela Macaluso e a Raffo Enza Messineo.

