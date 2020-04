Weekend di Pasqua, vigili urbani a caccia di assembramenti: al via i controlli coi droni

Con il weekend di Pasqua, la polizia municipale dà il via ai controlli dall'alto attraverso i droni. Il sindaco Leoluca Orlando lo aveva annunciato in Consiglio comunale, adesso è arrivata l'autorizzazione ad usare uno dei quattro droni in dotazione ai vigili urbani. Uno strumento in più per far rispettare le misure di contenimento del Coronavirus.

Il comandante dei vigili urbani, Vincenzo Messina, ne ha dato comunicazione al prefetto indicando - come da legge - le aree urbane dove prevalentemente si concentreranno i controlli. A partire dalla mattinata di domani, il personale di polizia municipale abilitato dall'Enac - ente che ha anche dato l'ok all'utilizzo dei considdetti sistemi di aeromobili a pilotaggio remoto (Sapr) - utilizzerà il dispositivo "Phantom 4 Pro" per monitorare gli spostamenti all'interno del territorio cittadino.

Per ovvi motivi le zone sotto controllo non si possono rendere note. Visto però che si temono le scampagnate di Pasqua e Pasquetta, non è difficile immaginare che i droni sorveglieranno soprattutto gli spazi verdi (comunque già chiusi al pubblico). Di sicuro, gli "occhi" degli apparecchi volanti saranno puntati sul parco della Favorita. E non solo.

Con la sorveglianza dal cielo, la polizia municipale ha un'arma in più per andare a caccia di assembramenti e stanare chi viola i divieti anti Coronavirus. In tempo reale. Sì, perché i droni trasmettono subito le immagini alla sala operativa. Se quindi venisse segnalata la presenza di gruppi di persone, scatterebbero immediatamente i controlli della polizia municipale. Con singole pattuglie o in forma congiunta con altre forze dell'ordine. I "furbetti" sono avvisati.