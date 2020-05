San Lorenzo, panificio aperto violando divieti anti Covid: multati titolare e clienti

Il primo maggio ha alzato la saracinesca del suo panificio a San Lorenzo nonostante i divieti per il contenimento dell'epidemia di Covid-19. I finanzieri lo hanno scoperto e multato. Nell'operazione, resa nota solo oggi, sono scattate sanzioni non solo per il gestore dell'attività, ma anche per due collaboratori e due clienti.

Le fiamme gialle hanno accertato che "veniva esercitata l’attività di vendita al pubblico nonostante il divieto di apertura imposto da apposita ordinanza regionale a tutti gli esercizi commerciali, con esclusione della vendita di generi alimentari esclusivamente a domicilio". La violazione è punita con una sanzione da 400 a tremila euro. Inoltre al titolare del panificio è stata contestata la violazione del mancato rispetto dell’obbligo di chiusura dell’attività che prevede anche la sanzione amministrativa accessoria della chiusura temporanea per un periodo massimo di 30 giorni.