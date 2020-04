Coronavirus, i panifici palermitani resteranno chiusi per Pasqua e Pasquetta

I panifici a Palermo e provincia resteranno chiusi sia domenica che lunedì, ovvero il giorno di Pasqua che quello di Pasquetta. E' stato Antonino Buscemi, presidente regionale della Fipa (la Federazione italiana panificatori) ad annunciarlo a PalermoToday. "E' giusto dare la comunicazione con così largo anticipo in modo da permettere a tutti di attrezzarsi, magari comprando il sabato il pane per i successivi due giorni", hanno fatto sapere dalla Fipa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'obiettivo è sia quello di evitare assembramenti in un momento così delicato nel contrasto al Coronavirus, sia quello di "creare pretesti" per gite fuori porta. "Allo stesso tempo - hanno concluso - va assolutamente evitato che ne approfittino gli abusivi per vendere pane come succedeva di recente".