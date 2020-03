Coronavirus, in Sicilia già venti morti: salgono a 846 i contagiati, 125 più di ieri

Complici i focolai di Villafrati, Agira e Salemi sale nuovamente il numero dei contagi Covid-19 in Sicilia. La provincia di Palermo passa da 98 a 158 casi in 24 ore. Dall'inizio dei controlli, i tamponi validati dai laboratori regionali di riferimento sono 7.170. Di questi sono risultati positivi 846 (125 più di ieri). Ieri invece si era registrata una lieve flessione con 91 casi in più rispetto al giorno precedente. Sul fronte dei positivi invece attualmente sono ancora contagiate 799 persone (+118 rispetto a ieri). Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 12 di oggi (martedì 24 marzo), in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale.

Sono ricoverati 337 pazienti (45 a Palermo, 123 a Catania, 70 a Messina, 1 ad Agrigento, 18 a Caltanissetta, 29 a Enna, 11 a Ragusa, 24 a Siracusa e 16 a Trapani) di cui 67 in terapia intensiva, mentre 462 sono in isolamento domiciliare. Restano 27 guariti (11 a Palermo, 6 a Catania, 5 a Messina, 2 ad Agrigento ed Enna, 1 a Ragusa), mentre aumentano da 13 a 20 deceduti (1 a Caltanissetta, Messina, Palermo e Siracusa, 2 ad Agrigento, 6 a Enna e 8 Catania).

In totale dunque sono 846 i casi positivi registrati dall'inizio, ma attualmente ne risultano 799 perché 27 sono già guariti e 20 deceduti. Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province: Palermo, 158; Agrigento, 43; Caltanissetta, 39; Catania, 272; Enna, 55; Messina, 133; Ragusa, 8; Siracusa, 48; Trapani, 43.

Il prossimo aggiornamento avverrà domani. Lo comunica la presidenza della Regione Siciliana. Si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute per contenere la diffusione del virus. Per ulteriori approfondimenti visitare il sito dedicato www.siciliacoronavirus.it o chiamare il numero verde 800.45.87.87.

