Sospetto caso di Coronavirus, Orlando: "In attesa di chiarimenti niente allarmismi"

Il sindaco Leoluca Orlando, informato di un sospetto caso di Coronavirus nella nostra città, ha immediatamente contattato i dirigenti dell'Ospedale Cervello e l'Assessore regionale per la salute per ricevere aggiornamenti sulla situazione. "Mi è stato riferito - afferma il Sindaco - che la macchina sanitaria si è attivata con grande professionalità seguendo i protocolli previsti per la tutela della cittadinanza e degli operatori. A breve saranno le autorità sanitarie a fornire ulteriori chiarimenti ed informazioni sulla situazione ma certamente al momento non vi sono motivi per allarmismi ingiustificati".

Oggi un turista cinese con febbre alta e raffreddore è stato infatti trasportato all’ospedale Cervello nel reparto di malattie infettive. Saranno la analisi adesso a confermare se si tratta di una semplice influenza o se l'uomo abbia contratto il virus che nelle ultime settimane sta seminando il panico in Oriente. Ad allertare i soccorsi sono stati i titolari della struttura alberghiera dove il cittadino cinese alloggiava, l’Hotel Sitano di corso Vittorio Emanuele. Il turista si trovava nella sua stanza, fiaccato da febbre e raffreddore, e si è rivolto alla reception per chiedere aiuto.