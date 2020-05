In strada col lockdown, arrivano anche a Palermo le mascherine tricolori

E' arrivata anche in Sicilia la protesta promossa in tutta Italia dalle "Mascherine Tricolore" dove nella giornata di ieri i manifestanti si sono trovati in piazza Sant'Oliva a Palermo, piazza Galatea a Catania e piazza Ernesto Cosenza a Siracusa. "Clima teso nelle prime due città dove la Digos ha intimato di sciogliere gli assembramenti vietati dal Dpcm varato da Conte", si legge in una nota degli organizzatori.

"Nel pieno rispetto delle distanze e con la ferma volontà di non mettere a rischio la salute di nessuno - si legge nei volantini distribuiti - siamo qui per compiere un atto di libertà. Ci avete portato ad una dittatura sanitaria che sembra uscita da un film di fantascienza".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Dove sono le misure a sostegno dell’economia? - chiedono le Mascherine Tricolori - sul piatto ci sono solo nuovi debiti! Debiti che l’Italia avrà con l’Europa una volta attivato il Mes. Debiti per le imprese, alle quali è stato “gentilmente concesso” di chiedere soldi in prestito alle banche. Niente stop alle tasse, niente soldi a fondo perduto. Solo altri debiti! Noi combatteremo per difendere il futuro dell’Italia. La parola deve tornare al popolo, non siamo noi gli untori - concludono -. Nonostante la repressione e i divieti, noi manifesteremo. E’ un nostro diritto, ma soprattutto è un nostro dovere. Ribellarsi oggi significa amare la nostra Nazione"